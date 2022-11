Pokémon Karmesin & Purpur: Die 9. Generation im Überblicks-Trailer

Mit Pokémon Karmesin & Purpur erscheint am 18. November 2022 die neunte Generation. Kurz vor Release gibt uns dieser Trailer einen Überblick über alle wichtigen Dinge in der Paldea-Region. Neben der Akademie werden neue Pokémon vorgestellt, darunter die Starter sowie Legendären Pokémon. Außerdem bekommen wir die Tera-Kristallisierung und Tera-Raids gezeigt und erfahren noch mehr darüber, welche Freiheiten uns in den Editionen sonst noch erwarten.

