von Eleen Reinke,

28.01.2022 17:30 Uhr

Pokémon Legenden Arceus dreht für die Serie die Zeit zurück und macht gleichzeitig einen Riesenschritt nach vorne. Denn obwohl Arceus in der Vergangenheit der Pokémonwelt spielt, gibt es so viele Gameplayneuerungen wie schon lange in keinem Pokémon mehr. Aktive, actionbasierte Kämpfe mit Bossmonstern, neue Schleich-Elemente für den Pokéballwurf und neue Taktiken für die bewährten und bekannten rundenbasierten Kämpfe gegen kleinere Monster: Für die Spielereihe ist das schon eine kleine Revolution (Beziehungsweise: Evolution!).



Wir haben das Spiel für euch getestet und uns dabei die wichtige Frage gestellt: Können die Neuerungen und der Feinschliff am Gameplay die dann doch eher unterwältigende Grafik wettmachen? Die Antwort seht ihr hier bei uns im Video.