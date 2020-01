Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX - Erster Trailer stellt Remake vor

16.01.2020 09:00 Uhr

In Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX werdet ihr selbst zum Pokémon und müsst in dem Dungeon Crawler-Roguelike euer eigenes Rettungsteam zusammenstellen. Ihr lauft dafür durch einen zufällig generierten Dungen, findet neue Pokémon und müsst in rundenbasierten Kämpfen gegen diverse andere Monster aus den ersten drei Generationen kämpfen.

Der erste Trailer gibt einen Blick auf den neuen Grafikstil, der an eine Aquarell-Optik erinnert. Zudem kombiniert das Spiel alle Pokémon, die ihr damals exklusiv in Team Blau oder Team Rot fangen konntet. Wer das Spiel vor dem 6. März ausprobieren möchte, kann ab sofort eine Demo im eShop herunterladen.