Pokémon Presents - Das komplette Event vom 26. Februar 2021

26.02.2021 17:55 Uhr

Am 26. Februar 2021 fand mit Pokémon Presents ein 20-minütiges Event statt, in dem Nintendo Neuigkeiten zu den Pokémon-Spielen präsentierte. Neben den Remakes Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle wurde auch Pokémon Legends: Arceus neu angekündigt. Außerdem gab es Updates zu New Pokémon Snap und Events zu weiteren Pokémon-Titeln.

Das gesamte Event, in dem wir auch auf eine Zeitreise durch die Pokémon-Geschichte mitgenommen werden, könnt ihr euch in diesem Video nochmal anschauen.