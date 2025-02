Pokémon TCG enthüllt zum ersten Mal starke Mega-Entwicklungs-ex-Karten

Für das physische Sammelkartenspiel von Pokémon gab es zum Pokémon Day auch eine Ankündigung.

So kommt noch 2025 eine neue Erweiterung, die eine ganz neue Art von ex-Pokémon ins Spiel bringen. Fans können sich so über die Mega-Entwicklungen freuen, die jetzt extra starke Varianten erhalten werden. Im ersten Trailer sehen wir so bereits Mega-Lucario und Mega-Gardevoir.

In welcher kommenden Erweiterung die Karten drin sein werden, ist derzeit noch nicht bekannt.