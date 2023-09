Popucom könnte der neue Koop-Kracher für PS4 und PS5 werden

Popucom ist ein neuer 3D-Plattformer für PS4, PS5 und PC, den ihr online oder lokal mit bis zu drei weiteren Spieler*innen erleben könnt. Im Zentrum steht dabei eine spannende Farb-Mechanik. Die Spieler*innen können nämlich die Farbe der Spielfigur wechseln.

Dadurch ändert sich auch die Farbe der Kugeln, die mit dem Blaster verschossen werden können. Die Kugeln tauchen überall in der Spielwelt auf und wenn ihr drei davon in derselben Farbe neben- oder übereinander anordnet, platzen sie. So können Bossgegner besiegt und Umgebungsrätsel gelöst werden.

Einen Releasetermin gibt es bisher noch nicht, der Titel kann aber schon vorbestellt werden und soll demnächst erscheinen.