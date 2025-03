Split Fiction ist schon jetzt eines der besten Spiele des Jahres!

2021 verzauberte das Koop-Meisterwerk It Takes Two Spielerinnen und Spieler auf der ganzen Welt. Das kreative und abwechslungsreiche Action-Spiel kam nicht nur bei Gamern super an, sondern auch bei ihren Geschwistern, Omas, Pizza-Boten und Hamstern. 2025 will das Entwicklerstudio Hazelight diesen Erfolg mit Split Fiction wiederholen und setzt auf die gleiche Formel: Ab dem 6. März könnt ihr euch also wieder auf Splitscreen-Action mit viel Abwechslung freuen. Wir haben das 15 Stunden lange Koop-Abenteuer durchgespielt und verraten euch, ob ihr euren zweiten Controller mal wieder herauskramen solltet oder ob er weiterhin als Staubfänger im Regal liegen bleiben darf.