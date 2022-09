Potion Permit - das Alchemie-Stardew Valley könnt ihr ab sofort zocken

Potion Permit erinnert mit seiner knuffigen und leicht pixeligen Optik stark an Genre-Vertreter wie Stardew Valley. Bei dem Spiel, das am 22. September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erschienen ist, handelt es sich ebenfalls um eine Lebenssimulation mit RPG-Elementen, allerdings mit einem besonderen Twist.

Im Spiel übernehmt ihr nämlich nicht etwa einen Bauernhof, sondern dient einem kleinen Städtchens als Heiler*in. Ihr müsst Zutaten sammeln, Diagnosen erstellen und passende Tränke brauen, um Krankheiten zu bekämpfen und das Vertrauen eurer Mitmenschen zu gewinnen. Teilweise gibt es auch kleinere Kämpfe, im Vordergrund steht aber die Alchemie.