Prince of Persia: The Sands of Time - Trailer kündigt das Remake an

10.09.2020 21:23 Uhr

Das 2003 erschienene Prince of Persia: The Sands of Time bekommt ein Remake für die PS4, Xbox One und den PC spendiert. Die Entwickler halten sich sehr stark an das originale Sands of Time. Das Remake basiert auf der AnvilNext Engine, die schon in Assassin's Creed Origins verwendet wurde.