Prince of Persia - Vorschau-Video zu The Lost Crown

Am 18. Januar 2024 kommt Prince of Persia: The Lost Crown für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC raus und schickt uns auf die Jagd nach dem entführten Prinzen. Unser Video-Redakteur Christian Fritz Schneider hat die ersten vier Stunden des Metroidvanias gespielt und ist begeistert vom präzisen Gameplay-Design.

Dabei hatte The Lost Crown einen denkbar schlechten Start. Der erste Ankündigungs-Trailer kam 2023 nämlich verdammt schlecht an, warum, erklären wir im Video. Doch trotz der schlechten Vorzeichen, scheint das neue Prince of Persia eines der ersten Spiele-Highlights 2024 zu werden. Wenn ihr The Lost Crown selbst ausprobieren wollt, könnt ihr das mit der Demo-Version ab dem 11. Januar auf allen Plattformen machen.