von Ann-Kathrin Kuhls,

03.03.2021 18:15 Uhr

2021 ist das Jahr der Videospielverschiebungen. Auch auf den PS4- und PS5-Releaselisten ändern sich die Daten gefühlt so oft wie die Ankunftsanzeige an einem Flughafen. Mitten in dem ganzen Trubel gibt es jedoch ein paar Spiele, die zumindest jetzt gerade fest für 2021 eingeplant sind. Ein paar davon wurden auf der letzten PlayStation State of Play Ende Februar auch noch einmal bestätigt.

Damit ihr einen Überblick habt, auch welche Spiele ihr euch 2021 noch freuen könnt, wenn ihr eine PS4 oder PS5 besitzt, haben wir das Internet durchforstet und eine Auswahl an genau diesen Titeln zusammengestellt. Egal, ob kleiner Indie, lustiger Koop, gruseliger Horrorshooter oder gehaltvolles Remaster: Hier ist für jeden etwas dabei.