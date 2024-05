Gefühlt ist sie noch gar nicht so lang da, da feiert die PS5 schon Bergfest. Das hat Sony nach knapp dreieinhalb Jahren mit der PS5 gesagt, die Konsole beginnt also schon bald die zweite Hälfte ihres Lebenszyklus. Nur: Wie wird diese zweite Hälfte aussehen? Dazu gibt es bislang keine offiziellen Infos.

Alles zum Thema PlayStation

Aber schon Unmengen an Leaks von glaubwürdigen Branchen-Insidern, denen angebliche Details zu einer leistungsfähigeren PS5 Pro unter dem Projektnamen ‚Trinity‘ zugespielt wurden. Kommen soll sie noch in diesem Jahr. Wir kratzen daher alle Gerüchte und Informationen zum vermutlich kostspieligen PS5-Upgrade zusammen und schauen uns an, ob sich das Warten auf den vermeintlichen Mid-Gen-Refresh lohnt.