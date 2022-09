PSVR 2 und das neue Horizon angespielt - Das ist der Hammer!

Wir konnten endlich die neue PlayStation VR2 und auch das neue Spiel Horizon Call of the Mountain ausprobieren und sind begeistert, besonders von der neuen Virtual-Reality-Brille für die PS5. Der technische Sprung zur ersten PSVR ist gewaltig und trotzdem ist auch das neue Headset sehr bequem zu tragen - auch mit einer Brille.

Neben Horizon Call of the Mountain haben wir auch Resident Evil Village in VR ausprobiert und waren von der technischen Qualität des VR-Ports und der guten Spielbarkeit beeindruckt.

Die PSVR2 könnte also Anfang 2023 tatsächlich zum Pflichtkauf für alle VR-Fans werden, die Grafikqualität und Tragekomfort in gutem Einklang erleben wollen.