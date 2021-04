Ratchet & Clank: Rift Apart - 15 Minuten Gameplay von der State of Play

30.04.2021 00:01 Uhr

Während Sonys aktueller Ausgabe der State of Play haben Insomniac Games erstmals Gameplay am Stück von Ratchet & Clank: Rift Apart gezeigt, das ihr euch oben im Video in voller länge anschauen könnt. Das Action-Adventure soll am 11. Juni exklusiv für die PS5 erscheinen.

Weitere Infos zur State of Play:

Among Us: Der Multiplayer-Hit kommt jetzt auch auf PS4 & PS5