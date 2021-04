Among Us: Der Multiplayer-Hit kommt jetzt auch auf PS4 & PS5

Zwar lag der Fokus während Sonys aktueller Ausgabe der State of Play größtenteils auf dem neuen PS5-Exclusive Ratchet & Clank: Rift Apart, jedoch wurde zu Beginn auch ein "kleineres" Spiel angekündigt, dass 2020 auf PC und zuletzt auf der Switch hohe Wellen geschlagen hat. Gemeint ist Among Us, das witzige Multiplayerspiel, das jetzt nach der Ankündigung für Xbox-Konsolen auch für PS4 und PS5 erscheint.

Wann ist der Release? Ein genaues Datum gibt es leider noch nicht, jedoch soll es noch 2021 soweit sein.

Kleines Extra für PS4/PS5-Spieler:innen

Holt ihr euch das Spiel im Laufe des Jahres für Sonys Konsolen, bekommt ihr noch ein kleines, nettes Extra. Und zwar erhalten Käufer:innen der PS4- und PS5-Version einen exklusiven Skin von Ratchet & Clank obendrein.

Das ist Among Us

Genre: Partyspiel

Partyspiel Release: 15. Dezember 2020 (Switch), 2021 (Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5)

Das Spielprinzip: Among Us funktioniert wie das beliebte Partyspiel "Werwolf": Hier müssen wir die Systeme einer Raumstation reparieren, allerdings befindet sich ein Mörder bzw. Mörderin unter ihnen. In hitzigen Diskussionen suchen wir nach Hinweisen, um den Fiesling zu entlarven - dieser selbst muss taktisch Klug handeln und probieren, seine Mitspieler hinters Licht zu führen.

Wollt ihr noch ein paar Tipps zum Spiel, haben wir hier was für euch:

0 1 Mehr zum Thema Among Us gibt's jetzt auf der Switch: So wird der Mega-Hit gespielt

Das wurde noch auf der State of Play gezeigt

Wie angesprochen, gab es viel von Ratchet & Clank: Rift Apart zu sehen, unter anderem 15 Minuten frisches Gameplay am Stück. Desweiteren wurde Subnautica: Below Zero für PS4 und PS5 angekündigt. Die Standalone-Erweiterung kommt zudem auch auf Switch und Xbox-Konsolen und zwar bereits am 14. Mai 2021. Besitzer der Current-Gen-Version bekommen zudem ein Gratis-Upgrade auf die Next-Gen-Version. Weitere Spiele wie God of War 2 oder Neues zu Horizon 2, die beide noch 2021 erscheinen sollen, gab es hingegen nicht.

Freut ihr euch auf die Umsetzung von Among Us für Sonys Konsolen, oder habt ihr schon genug vom Spiel?