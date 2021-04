Ratchet & Clank: Rift Apart - Neuer Gameplay-Trailer zeigt weiblichen Lombax Rivit

27.04.2021 11:30 Uhr

Bevor es am 11. Juni mit Ratchet & Clank: Rift Apart auf der PS5 losgeht, hat Entwickler Insomniac Games einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, in dem wir mehr über die Lombax-Widerstandskämpferin Rivit erfahren.

Mehr über das PS5-exklusive Action-Adventure erfahren wir am kommenden Donnerstag, den 29. April um 23 Uhr deutscher Zeit in einer weiteren Ausgabe von Sonys State of Play. Was sonst noch alles auf dem Showcase gezeigt wird, haben wir für euch in einer ausführlichen News zusammengefasst:



