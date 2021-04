Sonys letztes State of Play-Event ging am 25. Februar über die Bühne und liegt damit zwei Monate zurück. Jetzt hat das Unternehmen eine neue Ausgabe angekündigt: Die nächste State of Play findet noch diese Woche statt.

Termin und Uhrzeit der April 2021-State of Play

Donnerstag, der 29. April 2021

Deutsche Zeit: 23 Uhr (entspricht 2pm PT)

Welche PlayStation-Spiele werden gezeigt?

Wie aus der offiziellen Ankündigung hervorgeht, wird sich die neue State of Play auf einen kommenden PS5-Blockbuster fokussieren: Ratchet & Clank Rift Apart. Konkret soll ein umfangreicher Gameplay-Trailer beziehungsweise Extended Gameplay gezeigt werden.

Daneben soll es noch Updates zu einigen kommenden Indie-Titeln geben.

Ob uns darüber hinaus noch Neuankündigungen oder Updates zu bereits angekündigten Spielen wie God of War 2 oder Horizon: Forbidden West erwarten, ist nicht bekannt. Dies ist allerdings recht unwahrscheinlich, wobei die ein oder andere Überraschung natürlich nicht auszuschließen ist, wie uns vergangene State of Play-Ausgaben gelehrt haben.

Das steckt hinter dem PS5-Spiel Ratchet & Clank: Rift Apart

Der untere Trailer verschafft euch einen ersten Eindruck von Rift Apart:

Rift Apart ist der neue 3D-Platformer von Insomniac Games, dem Studio hinter Marvel's Spider-Man und Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Das Spiel erscheint am 11. Juni 2021 exklusiv für die PS5 und soll die technischen Vorzüge der Next Gen-Konsole voll ausnutzen.

Im neuen Abenteuer von Ratchet und seinem Robo-Kumpel Clank soll nicht nur das 3D-Audio-Feature der PS5 zur Geltung kommen, sondern auch die Schnelligkeit der SSD, die nahtlose Übergänge zwischen den verschiedenen Dimensionen (also quasi Welten) des Spiels erlauben soll. So seid ihr zunächst in einer belebten Stadt und im nächsten Moment rast ihr durch eine urzeitliche Welt oder befindet euch auf einem Piratenschiff.

Freut ihr euch auf die kommende State of Play-Ausgabe?