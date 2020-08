Ratchet & Clank: Rift Apart - Neues PS5-Gameplay aus der Opening Night Live

27.08.2020 22:23 Uhr

In Ratchet & Clank: Rift Apart dreht sich alles um Sprünge durch Raum und Zeit. Wie das auf der PS5 funktioniert, gerade im Hinblick auf die Ladezeiten, ist nun in einer 7-minütigen Demo zu sehen, die ununterbrochenes Gameplay zeigt.

Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint im Launch-Fenster der PS5.