Raumschiff, Ballern, Jetpack: Jump Ship feuert aus allen Rohren! - Preview

Sea of Thieves im Weltall mit einer Prise Faster Than Light und Borderlands! Das ist das Versprechen von Jump Ship! Der First-Person-Koop-Shooter begeistert mit einem nahtlosen Übergang zwischen Raumschiff-Kämpfen und Shooter-Ballereien aus der Ego-Sicht. Wir verraten euch im Preview-Video, was das Spiel so besonders macht und warum es der nächste große Hit im Weltraum-Genre werden könnte!



Peter konnte Jump Ship Deutschland-exklusiv anspielen!

Entwickelt wird Jump Ship von einem Team aus erfahrenen Leuten, die sich gut mit Koop auskennen. Einige von ihnen haben vorher bei Hazelight gearbeitet, den Machern von Brothers, It Takes Two und A Way Out. Andere bringen Erfahrung von Minecraft oder Wolfenstein mit. Das kleine Team arbeitet am Spiel seit 2021 - damals noch unter dem Projektnamen Hyperspace.