Redfall - Into the Night-Trailer zeigt neues Gameplay aus dem Koop-Shooter

2023 wird Redfall den Koop-Shooter Redfall ins Rennen schicken, in dem wir in der namensgebenden Stadt auf die Jagd nach Vampiren gehen. Insgesamt stehen vier Charaktere mit unterschiedlicher Bewaffnung und Fähigkeiten zur Wahl, die generell offen angelegte Spielwelt ist in zwei große Bereiche unterteilt. Der 'Into the Night'-Trailer zeigt jetzt ein paar neue Gameplay-Szenen aus dem Spiel und stimmt auf die Koop-Vampirjagd ein.



Wenn ihr mehr zum Spiel erfahren wollt, solltet ihr unsere große Preview zu Redfall lesen.