Das emotionale Koop-Adventure Brothers: A Tale of Two Sons bekommt ein Remake, das dank der Power der Unreal Engine 5 richtig gut aussieht.

Das Original erschien 2013 und konnte Fans und Kritiker*innen gleichermaßen mit seiner packenden Geschichte überzeugen. Es geht dabei um zwei Brüder, die versuchen, ihren sterbenskranken Vater zu retten und auf ihrer Reise viele Hindernisse überwinden müssen. Die Zusammenarbeit der beiden Brüder ist dabei besonders wichtig.

Das Remake von Brothers: A Tale of Two Sons erscheint am 28. Februar für PS5, Xbox Series X/S und PC.