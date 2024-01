Remakes + Remaster 2024 – Endlich kommen ein paar echte Klassiker zurück!

Spiele sind Kulturgut, auch Computer- und Videospiele. Und deshalb ist es ähnlich wie bei Literatur, Film und Musik wichtig, dass sie erhalten und zugänglich bleiben. Spiele-Remaster und Remakes leisten dafür einen wichtigen Beitrag. Auch 2024 kommen einige Klassiker in neuem Gewand zurück. Also schauen wir uns mal an, was uns da in den nächsten Monaten in Sachen Neuauflagen erwartet.