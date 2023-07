Remnant 2 - Vorschau-Video zum neuen Koop-Actionspiel

Am 25. Juli geht mit Remnant 2 eines der beliebtesten Koop-Actionspiele der letzten Jahre in die nächste Runde. Wer die Ultimate Edition, die teuerste Verison des neuen Remnant-Spiels kauft, kann sogar schon am 21.7. starten. Wir konnten den Mix aus Koop-Shooter und Souls-Nahkampf schon einige Stunden lang anspielen und stellen im Vorschau-Video einige der Neuerungen vor.

Remnant 2 wird für PC, PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht.