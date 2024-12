Rennspiel für lau: So sieht der kostenlose Gran Turismo-Ableger für PS4 und PS5 aus

Am 6. Dezember erscheint My First Gran Turismo – ein kostenloser Ableger der legendären Rennspielreihe auf Basis der Gran Turismo 7-Engine. Enthalten sind 3 Kurse (Kyoto Driving Park, Deep Forest Raceway und Trial Mountain Circuit), über die ihr in 18 grundverschiedenen Fahrzeugen brettern könnt. Ihr schließt dabei Rennlizenzen ab, könnt an Cup-Veranstaltungen teilnehmen oder euch Zeitfahrrekorde sichern.