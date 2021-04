Resident Evil Village - Actionreiches Wiedersehen mit Chris im neuen Trailer

16.04.2021 09:49 Uhr

Während des nächtlichen Showcase zu Resident Evil Village hat Capcom einen neuen Trailer zum kommenden Horrorspiel für PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia und PC präsentiert, in dem es actionreich zur Sache geht. Bevor Village am 07. Mai erscheint, sehen wir hier mehr von Chris Redfield, Heisenberg und Lady Dimitrescu.

Village ist der direkte Nachfolger von Resident Evil 7. Erneut schlüpfen wir aus der Ego-Perspektive in die Rolle von Ethan Winters, den es diesmal in ein rumänisches Dorf auf der Suche nach seiner Tochter verschlägt.



Weitere Infos aus der Nacht könnt ihr hier nachlesen:

