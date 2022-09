Resident Evil Village erhält mit der Winter's Expansion, die am 28. Oktober erscheint, den Third Person-Modus, den sich viele Fans gewünscht haben. Während der Tokyo Game Show konnten wir uns im Trailer schon mal davon überzeugen, wie das aussehen wird - und tatsächlich wirkt der Horrorhit durch den Perspektivwechsel fast wie ein neues Spiel. Der Vergleich mit Resi 4 wurde ja schon zu Beginn häufig herangezogen, wird aber mit diesem Modus noch passender.

Daneben gab es auch mehr von der Story-Erweiterung zu sehen, die ebenfalls im DLC enthalten ist. Diese stellt Ethans Tochter Rose in den Vordergrund. Auch das Rose' Geschichte spielen wir in der Third Person. Hier verrät euch Dennis, warum er sich darauf freut. Außerdem wird der Mercenary-Modus mit dem Add-on erweitert.