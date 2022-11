Return to Monkey Island hat jetzt auch eine deutsche Sprachausgabe

Mit Return to Monkey Island bekam die beliebte Adventure-Reihe 2022 überraschend einen neuen Ableger für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC spendiert. Selbst Serien-Schöpfer Ron Gilbert war wieder mit an Bord und gestaltete das neue Abenteuer federführend mit.

Das Ergebnis ist gelungen und konnte Dennis in seinem Test absolut überzeugen. Knapp zwei Monate nach Release liefern die Entwickler*innen jetzt auch die deutsche Sprachausgabe nach.