Returnal - Neuer Trailer stimmt euch auf PS5-Release ein

29.04.2021 09:50 Uhr

Kurz vor Release hat Entwickler Housemarque den Launch-Trailer zu Returnal veröffentlicht. Das SciFi-Roguelike erscheint am 30. April exklusiv für die PS5. Den GamePro-Test findet ihr in wenigen Stunden auf der Seite. Wollt ihr euch vorab schon über die in einer düsteren Zeitschleife gefangene Astronautin Selene erkundigen, findet ihr hier unsere Preview:



Preview: Returnal wird ein PS5-exklusives Action-Feuerwerk mit Horror-Story