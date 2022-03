Returnal-Trailer zum Ascension-Update zeigt Koop und Tower of Sisyphus-Modus

09.03.2022 23:50 Uhr

Returnal bekommt mit mit dem Ascension-Update neue Modi spendiert. Ab dem 22. März wird es mit Update 3.0 möglich sein, zu zweit im Koop zu spielen. Außerdem erwartet uns der Tower of Sisyphus. In diesem Endlosmodus gilt es den namensgebenden Turm zu erklimmen.

Mehr zum Ascension-Update lest ihr in unserer State of Play-Zusammenfassung vom 9. März. Dort wurde das Update mit dem Trailer vorgestellt.