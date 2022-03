State of Play März 2022: Alle Ankündigungen in der Übersicht

In der Nacht vom 9. auf den 10. März war es mal wieder soweit. Sony präsentierte in einer State of Play knapp 20 Minuten lang Neuigkeiten zu einer Reihe von PS5- und PS4-Spielen. Titel japanischer Studios standen dabei im Vordergrund, es gab aber auch abseits davon ein paar interessante Ankündigungen. Damit ihr einen Überblick bekommt, haben wir nachfolgend alles Wichtige aus der März-State of Play zusammengefasst.

Koop-Action gegen Dinos: Capcom kündigt Exoprimal an

Release: 2023

2023 Plattformen: PS4 und PS5

Ganz kurz dachten wir, Capcom bringt Dino Crisis zurück. Denn auch in Exoprimal spielen Dinos eine wichtige Rolle. Allerdings handelt es sich um eine komplett neue IP, die den Fokus dem Ankündigungs-Trailer zufolge auf Koop-Action legt und uns in Exo-Suits gegen gewaltige Horden der Urzeitviecher in die Schlacht ziehen lässt. Release soll irgendwann im nächsten Jahr sein.

Release: 22. März 2022

22. März 2022 Plattform: PS5

Der PS5-Hit Returnal wird noch in diesem Monat mit einem Kampagnen-Koop für zwei Spieler*innen erweitert. Auf der State of Play wurde Update 3.0 angekündigt, das neben der Multiplayer-Funktion offenbar auch noch eine neue Waffe sowie eine frische Map bereithält. Und das Beste daran: Das Update wird komplett kostenlos sein.

The Diofield Chronicle: Taktisches Rollenspiel soll 2022 erscheinen

Release: 2022

2022 Plattform: PS5

Gegen Ende der State of Play zauberte Square Enix noch ein neues taktisches Rollenspiel aus dem Hut, zu dem es bis auf den Ankündigungs-Trailer bislang nur ein paar rudimentäre Informationen gibt. So soll es unter anderem eine "tiefgründige" Geschichte bieten und ein neues Kampfsystem einführen, das "Real Time Tactical Battle" (RTTB) genannt wird.

Weitere Ankündigungen in der Übersicht

Ghostwire Tokyo : Zum Actionspiel, das Ende des Monats erscheinen wird, gab es einen neuen Trailer.

Zum Actionspiel, das Ende des Monats erscheinen wird, gab es einen neuen Trailer. Stranger of Paradise : Final Fantasy Origins: Eine Demo ist ab sofort im PS Store erhältlich.

: Eine Demo ist ab sofort im PS Store erhältlich. Forspoken: Zum kürzlich auf den Oktober verschobenen Actionspiel wurden neue actiongeladene Spielszenen präsentiert.

Zum kürzlich auf den Oktober verschobenen Actionspiel wurden neue actiongeladene Spielszenen präsentiert. Gundam Evolution: Das 6v6-Multiplayer-Spiel mit Mechs wurde angekündigt. Release ist für das Jahr 2022 geplant, im Frühjahr gibt es zudem einen Netzwerk-Test.

Das 6v6-Multiplayer-Spiel mit Mechs wurde angekündigt. Release ist für das Jahr 2022 geplant, im Frühjahr gibt es zudem einen Netzwerk-Test. Turtles: Cowabunga Collection: 13 bislang unveröffentlichte Turtles-Spiele vom GameBoy, SNES, Genesis und der Spielhalle in einem Paket. Release ist 2022 für PS4 und PS5.

13 bislang unveröffentlichte Turtles-Spiele vom GameBoy, SNES, Genesis und der Spielhalle in einem Paket. Release ist 2022 für PS4 und PS5. Gigabash : Der Brawler für PS5 und PS4 wurde offiziell angekündigt und soll später im Jahr 2022 erscheinen.

: Der Brawler für PS5 und PS4 wurde offiziell angekündigt und soll später im Jahr 2022 erscheinen. Jojos Bizarre Adventure: All Star Battle R: Das Fighting Game mit 50 Charakteren aus JoJos Bizarre Adventure, wurde auf der State of Play angekündigt.

Das Fighting Game mit 50 Charakteren aus JoJos Bizarre Adventure, wurde auf der State of Play angekündigt. Trek To Yomi : Das schicke 2D-Actionspiel in Schwarz-Weiß-Optik hat einen Release-Termin und erscheint im Frühjahr 2022 für PS5 und PS4

Das schicke 2D-Actionspiel in Schwarz-Weiß-Optik hat einen Release-Termin und erscheint im Frühjahr 2022 für PS5 und PS4 Valkyrie Elysium: Das neue Action-Rollenspiel bekam einen ersten Trailer spendiert, auch hier ist der Release für das Jahr 2022 auf PS5 und PS4 geplant.

Was war euer Highlights der März-State of Play?