Rise of the Ronin - Das erwartet euch im neuen Open-World-Spiel der Nioh-Macher

Rise of the Ronin ist das neue Spiel der Nioh- und Wo Long-Macher Team Ninja. Erstmals bietet das Samurai-Abenteuer eine offene Welt.

Auf der State of Play wurde jetzt ein Gameplay-Überblick veröffentlicht, der an einen Mix aus Ghost of Tsushima, Assassin's Creed und den Souls-Titeln erinnert. Rise of the Ronin erscheint am 22. März für PS5, Xbox Series X/S und PC.