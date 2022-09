Rise of the Ronin ist das neue PS5-Exclusive der Nioh-Macher mit Japan-Setting

Nach dem großen Erfolg von Ghost of Tsushima erwartet uns mit Rise of the Ronin ein weiteres Open World-Action-RPG. Diesmal allerdings nicht aus dem Hause Suckerpunch, sondern von Team Ninja, dem Entwicklerstudio hinter den beiden knallharten Nioh-Spielen. Das Action-RPG spielt im späten 19. Jahrhunderts in Japan und lässt uns als Ronin das Katana schwingen und eine laut Sony vielschichtige Story erleben.