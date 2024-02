Robin Hood bekommt Open World-Rollenspiel, das bereits morgen erscheint

Mit Robin Hood: Sherwood Builders bekommt einer der berühmtesten Diebe der Welt demnächst ein Open-World-RPG mit Bau-Elementen spendiert.

Ihr schlüpft dabei in die Rolle des Titelhelden und helft den Bewohner*innen von Sherwood, die unter der Herrschaft des Sheriff von Nottingham leiden. Ihr baut euch euren eigenen Unterschlupf, geht auf Diebestour und trefft bekannte Figuren wie Lady Marian, Little John, Friar Tuck, Allan-a-Dale und Will Scarlet.

Robin Hood: Sherwood Builders erscheint am 29. Februar für den PC.