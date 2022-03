Rockstar hat GTA 5 zum neuen FIFA gemacht!

von Julius Busch,

18.03.2022 19:00 Uhr

Die Next-Gen-Version von GTA 5 für PlayStation 5 und die neuen Xbox-Konsolen ist da. Naja, eigentlich ist das sogar schon die Next-Next-Gen-Version, schließlich kam das Spiel zuerst 2013 für PlayStation 3 und Xbox 360 raus. Später folgten dann Versionen für PS4 und Xbox One, 2015 gab’s dann auch den PC-Release. Doch während wir zum ersten Next-Gen-Release noch bahnbrechende neue Features bekamen, etwa die Möglichkeit endlich mal eine GTA-Welt komplett aus der Egoperspektive zu erleben, lässt sich Rockstar diesmal lediglich ein Grafikupdate vergolden. In diesem Video zeigen wir, was drinsteckt... und was das alles bitte mit FIFA zu tun hat.