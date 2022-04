Rogue Legacy 2 - Das gefeierte Rogue-like präsentiert sich im Launch-Trailer

29.04.2022 17:48 Uhr

In Rogue Legacy 2 stürzt ihr euch mit eurer kleinen Figur in einer Rüstung in unterschiedliche Biome und müsst in dem Action-Jump 'n' Run die Level solange lernen, bis ihr die Bosse erledigen könnt. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich bei dem Spiel um ein Rogue-lite. Nach jedem Versuch spielt ihr dabei einen Nachfahren eurer vorherigen Figur. Als besonderen Kniff hat aber jede von ihnen einen genetischen Defekt, wie Farbenblindheit oder Kleinwüchsigkeit.

Rogue Legacy 2 ist jetzt erhältlich für Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Das Spiel holt sich gerade auf Metacritic absolute Bestwertungen ab.