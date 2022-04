91 Punkte auf Metacritic: Rogue Legacy 2 ist der nächste Xbox-Kracher

Falls ihr nach all den großen Blockbustern und tollen Spielen aus dem Frühjahr ein neues Highlight für Xbox One, Xbox Series X/S oder den PC sucht, dann aufgepasst! Mit Rogue Legacy 2 ist laut internationalen Kritiken der nächste Action-Kracher erschienen. Was es mit dem Spiel auf sich hat und welche Pluspunkte aktuell für Traumwertungen sorgen, das wollen wir euch verraten.

Metacritic: 91 Punkte, bei aktuell 9 Kritiken

Opencritic: 89 Punkte, bei aktuell 18 Kritiken

Magazin Wertung Destructoid 95 XboxEra 95 God is a Geek 90 GameSpot 90 IGN 90 TheGamer 90 Hobby Consolas 90 Gamersky 88 Gamepur 85 The Sixth Axis 80

Das macht Rogue Legacy 2 so gut

Um auf einen Metascore von aktuell 91 Punkten zu gelangen, muss ein Spiel vieles, vieles richtig machen. Das sind die Aspekte, die in Tests besonders gelobt werden:

überaus belohnendes Kampfsystem

präzises und spaßiges Platforming

15 diverse Klassen

abwechslungsreiche Areale

fantastische Cartoon-Optik

super motivierender Roguelike-Loop

Jordan Devore von der Seite Destructoid schreibt in seiner Review:

Aus meinen wenigen Stunden mit der Early Access-Version wusste ich, dass Rogue Legacy 2 großartig wird. Ich dachte allerdings nicht, dass es eins der besten Spiele 2022 und eins meiner liebsten Roguelites überhaupt wird.

Den Launch-Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen:

Das erwartet euch mit Rogue Legacy 2

Wie bereits der sehr gute Erstling aus dem Jahr 2013, ist Rogue Legacy 2 wie der Name bereits verrät ein klassisches Roguelite. Im Stile eines 2D-Jump&Runs stürzt ihr euch mit einem Ritter in diverse, zufällig generierte Biome und schnetzelt alles weg, was euch über den Weg läuft. Sterbt ihr, geht es Genre-typisch wieder von vorn los.

Das Besondere am Actionspiel - neben überaus abwechslungsreichen Klassen und tollen Bosskämpfen - ist jedoch der so unglaublich motivierende Gameplay-Loop. Dank gesammelter Ressourcen aus eurem Run, schaltet ihr nämlich Schritt für Schritt neue Fähigkeiten und Boni frei. In Rogue Legacy 2 bedeutet das, dass ihr eine Burg mit vielen neuen Händlern und Gebäuden errichtet.

Geeignet für: Alle, die eine spielerische Herausforderung suchen, auf dem Weg jedoch stets belohnt werden möchten und für die spaßiges Gameplay bei einem Spiel an erster Stelle steht. Eine interessante Geschichte solltet ihr hier nämlich nicht erwarten.

