Samurai Pizza Cats: Blast from the Past! - Der erste Trailer zum Abenteuer der Ninja-Katzen

Samurai Pizza Cats: Blast from the Past! ist ein neues 2D-Action-RPG zur legendären Anime-Serie aus den 1990er-Jahren. Der Titel soll auf allen wichtigen Plattformen erscheinen, befindet sich aber noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase.

Im Spiel könnt ihr zwischen den drei Katzen wechseln und so die verschiedenen, einzigartigen Fähigkeiten nutzen.