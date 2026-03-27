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Saros ist so unglaublich gut, das sollte verboten sein!
Saros heißt der neue Shooter von Housemarque. Und der hat Michi beim Anspielen auf PS5 komplett umgehauen. Denn selbst seine höchsten Erwartungen konnten ihn nicht darauf vorbereiten, was für ein gigantischer Sprung dem Team vom Vorgänger-Spiel Returnal zu Saros gelungen ist. Denn nicht nur das Shooter-Gameplay ist fast perfekt, auch die größte Schwäche von Returnal hat Saros zu seiner ganz großen Stärke gemacht - und ist zwar weiterhin ein sehr anspruchsvolles, gleichzeitig aber auch ein viel zugänglicheres Spiel geworden. Wie genau, zeigt er euch im Video mit jeder Menge neuem 4K-Gameplay.
00:00 - Intro: Boah, ist das geil!
02:43 - Die Story hat mich sofort gepackt
05:03 - So genial ist das Gameplay
08:53 - Roguelike mit viel Abwechslung
10:41 - Wenn Sterben plötzlich Spaß macht
14:59 - DAS macht die Kämpfe so besonders!
17:52 - Risiko & Belohnung
20:22 - Technik zum Niederknien
22:20 - Fazit: Koop, PC & ein Mega-Hit?
Musik: Noxious - pipsqueak (Epidemic Sound)
The Pit of Doom - Sightless in Shadow (Epidemic Sound)
Sam Slater - Sun Is Forever (Saros Soundtrack)
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