Läuft gerade Saros ist so unglaublich gut, das sollte verboten sein!
Saros ist so unglaublich gut, das sollte verboten sein!

1 Aufrufe

Saros ist so unglaublich gut, das sollte verboten sein!

Michael Obermeier
27.03.2026 | 08:45 Uhr

Saros heißt der neue Shooter von Housemarque. Und der hat Michi beim Anspielen auf PS5 komplett umgehauen. Denn selbst seine höchsten Erwartungen konnten ihn nicht darauf vorbereiten, was für ein gigantischer Sprung dem Team vom Vorgänger-Spiel Returnal zu Saros gelungen ist. Denn nicht nur das Shooter-Gameplay ist fast perfekt, auch die größte Schwäche von Returnal hat Saros zu seiner ganz großen Stärke gemacht - und ist zwar weiterhin ein sehr anspruchsvolles, gleichzeitig aber auch ein viel zugänglicheres Spiel geworden. Wie genau, zeigt er euch im Video mit jeder Menge neuem 4K-Gameplay.

00:00 - Intro: Boah, ist das geil!
02:43 - Die Story hat mich sofort gepackt
05:03 - So genial ist das Gameplay
08:53 - Roguelike mit viel Abwechslung
10:41 - Wenn Sterben plötzlich Spaß macht
14:59 - DAS macht die Kämpfe so besonders!
17:52 - Risiko & Belohnung
20:22 - Technik zum Niederknien
22:20 - Fazit: Koop, PC & ein Mega-Hit?

Musik: Noxious - pipsqueak (Epidemic Sound)
The Pit of Doom - Sightless in Shadow (Epidemic Sound)
Sam Slater - Sun Is Forever (Saros Soundtrack)
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Saros ist so unglaublich gut, das sollte verboten sein! Video starten   25:41

vor 18 Minuten

Saros ist so unglaublich gut, das sollte verboten sein!
Saros: Das PS5-Exclusive wurde verschoben - Release nicht mehr im März 2026 Video starten   1:34

12.12.2025

Saros: Das PS5-Exclusive wurde verschoben - Release nicht mehr im März 2026
Previews

Previews
909 Videos

Zum Kanal
Saros

Saros

Genre: Shooter

Release: 30.04.2026 (PS5)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Neues FIFA angekündigt, in dem ihr mit Maradona, Kane und Thor kicken könnt Video starten   5     1   0:55

vor einem Tag

Neues FIFA angekündigt, in dem ihr mit Maradona, Kane und Thor kicken könnt
Super Meat Boy 3D enthüllt Release und zeigt Dark World-Level Video starten   1     1   3:17

vor einer Stunde

Super Meat Boy 3D enthüllt Release und zeigt Dark World-Level
Crimson Desert auf der normalen PS5: Die Basis-Version läuft gut, aber um einen Grafikmodus solltet ihr einen großen Bogen machen Video starten   3     5   4:38

vor 6 Tagen

Crimson Desert auf der "normalen" PS5: Die Basis-Version läuft gut, aber um einen Grafikmodus solltet ihr einen großen Bogen machen
Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1 Video starten   2:04

vor einem Tag

Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1
Lords of the Fallen 2: Düstere Soulslike-Fortsetzung zeigt neues Gameplay und verrät mehr zur neuen Totenwelt Video starten   1:30

vor 17 Stunden

Lords of the Fallen 2: Düstere Soulslike-Fortsetzung zeigt neues Gameplay und verrät mehr zur neuen Totenwelt
Ist das die Revolution für LEGO-Steine? Wir stellen euch das neue Smart Play-System in 60 Sekunden vor Video starten   1     1:00

08.01.2026

Ist das die Revolution für LEGO-Steine? Wir stellen euch das neue Smart Play-System in 60 Sekunden vor
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Neues Story-Adventure Forever Ago schickt euch nach einem tragischen Ereignis auf einen emotionalen Roadtrip Video starten   1:45

vor 11 Minuten

Neues Story-Adventure Forever Ago schickt euch nach einem tragischen Ereignis auf einen emotionalen Roadtrip
Saros ist so unglaublich gut, das sollte verboten sein! Video starten   25:41

vor 21 Minuten

Saros ist so unglaublich gut, das sollte verboten sein!
Super Meat Boy 3D enthüllt Release und zeigt Dark World-Level Video starten   1     1   3:17

vor einer Stunde

Super Meat Boy 3D enthüllt Release und zeigt Dark World-Level
Lords of the Fallen 2: Düstere Soulslike-Fortsetzung zeigt neues Gameplay und verrät mehr zur neuen Totenwelt Video starten   1:30

vor 17 Stunden

Lords of the Fallen 2: Düstere Soulslike-Fortsetzung zeigt neues Gameplay und verrät mehr zur neuen Totenwelt
CoD Black Ops 7 + Warzone: Der Gameplay-Trailer zu Season 3 stimmt auf die neuen Inhalte ein Video starten   1:55

vor 18 Stunden

CoD Black Ops 7 & Warzone: Der Gameplay-Trailer zu Season 3 stimmt auf die neuen Inhalte ein
Schnell Geld verdienen in Crimson Desert - So scheffelt ihr ordentlich Kohle Video starten   1     0:48

vor 21 Stunden

Schnell Geld verdienen in Crimson Desert - So scheffelt ihr ordentlich Kohle
Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1 Video starten   2:04

vor einem Tag

Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1
Neues FIFA angekündigt, in dem ihr mit Maradona, Kane und Thor kicken könnt Video starten   5     1   0:55

vor einem Tag

Neues FIFA angekündigt, in dem ihr mit Maradona, Kane und Thor kicken könnt
Wenn Marathon ein Rennspiel wäre, würde es wahrscheinlich so aussehen wie Raw Components Racing Video starten   1:03

vor einem Tag

Wenn Marathon ein Rennspiel wäre, würde es wahrscheinlich so aussehen wie Raw Components Racing
CoD: Black Ops 7 + Warzone: Season 3 ist im Anmarsch, hier ist der Cinematic Trailer dazu Video starten   1:56

vor 2 Tagen

CoD: Black Ops 7 & Warzone: Season 3 ist im Anmarsch, hier ist der Cinematic Trailer dazu
Pokémon Pokopia: Mit diesem genialen Trick findet ihr ganz schnell legendäre Pokémon! Video starten   0:24

vor 2 Tagen

Pokémon Pokopia: Mit diesem genialen Trick findet ihr ganz schnell legendäre Pokémon!
Pokémon Champions: Alles, was ihr wissen müsst Video starten   6:09

vor 2 Tagen

Pokémon Champions: Alles, was ihr wissen müsst
mehr anzeigen