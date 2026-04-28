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Der erste Boss in Saros heißt Prophet und das ist der Kampf gegen ihn

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Der erste Boss in Saros heißt Prophet und das ist der Kampf gegen ihn

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Kevin Itzinger
28.04.2026 | 10:00 Uhr

In Saros müssen wir am Ende eines jeden Bioms gegen einen großen Boss kämpfen. Den Anfang macht Prophet und der macht uns das Leben nicht gerade leicht. Wir zeigen euch den Kampf und in unserem Guide fassen wir nochmal alles zusammen, was ihr in den drei Phasen beachten müsst.
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