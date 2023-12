Satoru Gojo erklärt die Spielmechaniken im kommenden Anime-Spiel Jujutsu Kaisen Cursed Clash

In Jujutsu Kaisen: Cursed Clash wählen Spieler*innen ihre Lieblinge aus der beliebten Anime-Serie Jujutsu Kaisen aus und treten in 2vs2-Teams gegen andere Spieler*innen an. Einer der mächtigsten Jujuzisten Satoru Gojo erklärt in diesem Video, wie man seine Feinde im Spiel erledigt, mit einem Freund zusammen kämpfen und die Fluchkraft nutzen kann. Das Spiel erscheint am 2. Februar 2024 auf Switch, PS4, Xbox One, Steam, PS5 und Xbox Series X|S.