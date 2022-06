Scorn bekommt in einem neuen Trailer endlich einen Release-Termin

12.06.2022 21:49 Uhr

Könnt ihr kein Blut sehen? Dann klickt nun besser weg und schaut euch eines unserer anderen Videos rund um den Xbox & Bethesda Showcase 2022 an. Denn in Scorn geht es drunter und drüber was explizite Gewaltdarstellung und teils ziemlich eklige Szenen rund um den Körper eurer Spielfigur angeht.

Wer damit kein Problem hat und sich schon lange einen düsteren SciFi-Horror-Mix wünscht, der visuell wie ein Fiebertraum von HR Giger aussieht, könnte hingegen bei Scorn in Jubel ausbrechen. Der brandneue Trailer zeigt euch eine ganze Reihe an frischen Impressionen aus dem Spiel, auch wenn die Handlung noch immer nebulös bleibt.

Endlich gibt's einen Release-Termin! Wenn es euch jetzt schon gelüstet, Scorn selbst zu erleben, müsst ihr gar nicht mehr so lange warten. Am 21. Oktober 2022 erscheint das Spiel für Xbox Series X/S – natürlich auch direkt im Game Pass.