Sea of Stars - Das Fantasy-RPG bekommt ein Releasedatum und eine Demo

Das Fantasy-RPG Sea of Stars hat ein Releasedatum spendiert bekommen. Ab 29. August 2023 könnt ihr euch in die fantastische Welt stürzen, die von klassischen RPGs der 16 Bit-Ära inspiriert ist. Sea of Stars erzählt die Geschichte von zwei Kindern, die sich die Kräfte der Sonne und des Mondes zu Eigen machen können, um damit Magie zu wirken.

Auf Nintendo Switch könnt ihr außerdem ab sofort in eine Demo zum Spiel reinschnuppern.