Sea of Stars - Das Fantasy-RPG kommt jetzt auch auf PS4 und PS5

10.07.2022 14:30 Uhr

Mit Sea of Stars kommt ein neues Fantasy-Rollenspiel jetzt auch PS4 und PS5, das sich an den Klassikern der 16-Bit-Ära orientiert. Dabei handelt es sich um die Vorgeschichte zum Spiel "The Messenger", die von zwei Kindern erzählt, die sich gemeinsam die Mächte der Sonne und des Mondes zu Eigen machen können, um Magie zu wirken. Der Release ist für das Jahr 2023 geplant. Das RPG wurde zuvor bereits für Nintendo Switch und den PC angekündigt.



