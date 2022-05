Sea of Thieves-Trailer stellt das nächste kostenlose Adventure vor

23.05.2022 17:45 Uhr

Sea of Thieves hat sich zu einer richtigen Größe für Xbox-Fans gemausert und wird stetig mit neuen Inhalten versorgt. Der neueste Trailer ist jetzt der Startschuss für das nächste Adventure "Lost Sands". In dieser Event-Reihe liegt das Schicksal von Golden Sands in euren Händen, denn die Community kann Einfluss auf den Verlauf des Abenteuers nehmen.

Sea of Thieves: Lost Sands wird kostenlos vom 26. Mai bis 9. Juni spielbar sein.