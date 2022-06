Season: A Letter to the Future - Macht eine Radtour kurz bevor die Apokalypse eintrifft

03.06.2022 16:44 Uhr

Auf der State of Play wurden nicht nur große Spiele angekündigt, sondern es gab auch einen Blick auf etwas kleinere Spiele. So auch auf Season: A Letter to the Future. In dem Spiel seid ihr Fahrradfahrerin unterwegs, die sich idyllische Orte anschaut und dort Gegenstände sowie Erinnerungen sammelt von den Menschen, die dort leben. Der große Twist: Die Erde steht kurz davor unterzugehen und es sind die letzten Momente der Menschheit.

Season soll im Herbst 2022 für PS5, PS4 und PC erscheinen.