State of Play im Juni 2022: Alle Ankündigungen in der Übersicht

In der Nacht vom 2. auf den 3. Juni 2022 hat Sony mal wieder eine knapp 30-minütige State of Play mit Fokus auf Third-Party-Spiele und PSVR 2 abgehalten. Wir haben euch die wichtigsten Ankündigungen des Showcases hier zusammengefasst.

Die wichtigsten Ankündigungen der State of Play

Resident Evil 4

Release: 24. März 2023

24. März 2023 Plattform: PS5

Lange wurde gemunkelt, jetzt ist das Resident Evil 4-Remake endlich offiziell. Im Spiel schlüpfen wir in die Rolle von Leon S. Kennedy, der die entführte Tochter des Präsidenten sucht und sich dabei einer Sekte stellen muss, die von einem Zombie-Virus infiziert ist. Das Spiel soll die Story des Originals dabei nicht komplett übernehmen, sondern will einige Änderungen vornehmen. Resident Evil 4 Remake soll außerdem einen eigenen Modus für PSVR 2 bekommen.

Alle Infos zum Reveal-Trailer gibt es hier:

6 2 Mehr zum Thema Resident Evil 4 für PS5 und Xbox Series X/S offiziell angekündigt

Horizon Call of the Mountain

Release: unbekannt

unbekannt Plattform: PSVR 2

In Horizon Call of the Mountain schlüpfen wir in die Rolle eines neuen Charakters und müssen in der gefährlichen Welt überleben. Dabei müssen wir nicht nur in halsbrecherischen Höhen klettern, sondern auch mit Pfeil und Bogen gegen riesige Maschinen kämpfen.

Street Fighter 6

Release: 2023

2023 Plattform: PS4, PS5

Street Fighter 6 zeigt sich erstmals mit Gameplay. Der neue Ableger der Kampfreihe bringt bekannte Fighter zurück und scheint diesmal eine offenere Spielwelt zu liefern. Außerdem soll es zwei neue Modi geben: Der storyfokussierte Singleplayer-Modus World Tour, sowie der Online-Modus Battle Hub.

Final Fantasy 16

Release: Sommer 2023

Sommer 2023 Plattform: PS5

Der neueste Ableger der Final Fantasy-Reihe hat endlich einen weiteren Trailer bekommen. Neben dem Action-Kampfsystem bekommen wir auch mehr von der mittelalterlichen Welt zu sehen und erhaschen einen Blick auf die Beschwörungen, darunter Odin, Ramuh, Shiva und Bahamut.

Mehr Infos bekommt ihr hier:

Mehr zum Thema Final Fantasy 16 hat einen Release-Zeitraum und zeigt neues Gameplay

Weitere Ankündigungen in der Übersicht

Resident Evil: Village: Das Spiel erscheint auch für PSVR 2, ein Datum ist noch nicht bekannt.

Das Spiel erscheint auch für PSVR 2, ein Datum ist noch nicht bekannt. The Walking Dead: Saints and Sinners: Retribution : Der zweite Teil des Zombie-Abenteuers erscheint für PSVR 2.

: Der zweite Teil des Zombie-Abenteuers erscheint für PSVR 2. No Man's Sky kommt auch für PSVR 2.

kommt auch für PSVR 2. Horizon Forbidden West: Das Spiel bekommt ab sofort ein neues Update mit Transmog, Ultrahartem Schwierigkeitsgrad und New Game+.

Das Spiel bekommt ab sofort ein neues Update mit Transmog, Ultrahartem Schwierigkeitsgrad und New Game+. Marvel's Spider-Man Remastered erscheint jetzt auch für PC.

erscheint jetzt auch für PC. Stray: Das Katzenabenteuer erscheint am 19. Juli für PS4 und PS5 und ist zum Release in PS Plus Extra und Premium enthalten.

Das Katzenabenteuer erscheint am 19. Juli für PS4 und PS5 und ist zum Release in PS Plus Extra und Premium enthalten. Callisto Protokoll: Das Scifi-Spiel erscheint am 2. Dezember 2022.

Das Scifi-Spiel erscheint am 2. Dezember 2022. Rollerdrome: Ein Shooter auf Rollschuhen, der am 16. August erscheint.

Ein Shooter auf Rollschuhen, der am 16. August erscheint. Eternights: Die Mischung aus Action-Spiel und Dating-Sim im Animestil erscheint Anfang 2023.

Die Mischung aus Action-Spiel und Dating-Sim im Animestil erscheint Anfang 2023. Tunic hat einen neuen Trailer bekommen. Das Spiel erscheint am 27. September für PS4 und PS5.

hat einen neuen Trailer bekommen. Das Spiel erscheint am 27. September für PS4 und PS5. Season A letter to the Future erscheint im Herbst 2022.

Was war euer persönliches Highlight von Sonys Juni-State of Play?