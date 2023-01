Season: A letter to the future - Neuer Trailer zum Fahrrad-Adventure stellt die Story vor

Season: A letter to the future ist ein bildhübsches Adventure, das am 31. Januar für PS4, PS5 und PC erscheint. In der Rolle einer jungen Frau erkunden wir auf einem Fahrrad eine spannende Welt. Eine Ära neigt sich dem Ende zu, aber statt den Untergang aufzuhalten, dokumentieren wir nur, was sonst in Vergessenheit geraten würde.

Dafür nutzen wir eine Kamera und ein Tonbandgerät, bereisen verschiedene Orte und sprechen mit den Einwohnern der Welt. Alle Eindrücke werden dann in unserem Notizbuch festgehalten. Weitere Infos zum Spiel gibt euch Samara in ihrer Preview.