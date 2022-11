Sherlock Holmes: The Awakened - Erster Gameplay-Trailer zum Cthulu-Remake

Frogwares arbeitet an einem Remake zu Sherlock Holmes: The Awakened. Das Detektiv-Spiel soll Anfang 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erscheinen. In The Awakened trifft der Meisterdetektiv auf einen Kult von Cthulu-Anhängern.

Der erste Gameplay-Trailer zeigt einerseits, dass das Spiel sehr gut aussieht und andererseits, dass es wohl viele übernatürliche Elemente geben wird. Sherlock wird dabei natürlich immer von seinem Partner John Watson tatkräftig unterstützt. Alle Infos findet ihr im Artikel von Samara.