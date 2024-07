Shooter-Hit war zu erfolgreich und musste eingestampft werden - kehrt 2025 mit zweitem Teil zurück

Mit Splitgate ist 2019 ein äußerst erfolgreicher Free2Play-Shooter erschienen. Allerdings war das zu viel für das damals kleine Entwicklerteam, weshalb die Entscheidung getroffen wurde, die Weiterentwicklung und Betreuung des Shooters einzustellen und stattdessen am Nachfolger zu arbeiten.

Der heißt schlicht Splitgate 2 und hat sich jetzt in einem ersten Trailer gezeigt. Das Gameplay scheint wie schon im Vorgänger an Halo angelehnt zu sein und lässt euch in 4vs4-Matches gegeneinander antreten. Es bringt aber einen zusätzlichen Kniff mit: Ihr könnt nämlich Portale erzeugen, durch die ihr lunzen, schießen und sogar reisen könnt, was eine ganze Reihe taktischer Möglichkeiten bietet.

Gameplay gab es im ersten Trailer noch nicht zu sehen, dafür hat er den Release zumindest eingegrenzt: Splitgate 2 soll im Jahr 2025 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erscheinen.