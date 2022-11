Sifu - Auch auf Switch könnt ihr jetzt zum Kung-Fu-Meister werden

Sifu ist ein Kampfspiel der Absolver-Macher Sloclap, das im Februar für PS4, PS5 und PC erschienen ist. Am 8. November folgte dann die Umsetzung für die Nintendo Switch, die im Trailer vorgestellt wird. Das Spiel nimmt sich klassische Kung-Fu-Filme zum Vorbild und so stehen wir immer alleine einer Übermacht an Gegner*innen in stylischen Umgebungen gegenüber.

Das Kampfsystem ist dabei sehr genau, verzeiht aber auch kaum Fehler. Verlieren wir in einem Kampf, können wir an selber Stelle weitermachen, unsere Spielfigur ist allerdings älter und hält weniger aus. Um das ganze Spiel durchzuspielen, dürfen wir also nur ein paar Mal ins Gras beißen, sonst werden wir zu alt und verlieren.